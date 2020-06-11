В РФС анонсировали появление арбитров-женщин в РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи анонсировал появление арбитров-женщин в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам функционера, он намерен развивать женское судейство, так как в России есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме.

Кашшаи также отметил, что хочет изменить стереотип о том, что представительницы слабого пола не могут быть квалифицированными арбитрами. Он привел в пример украинку Екатерину Монзуль, которая недавно обслуживала матч между «Шахтером» и киевским «Динамо».

Розыгрыш РПЛ был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 19 июня. Кашшаи стал руководителем судей в РФС 9 января этого года.

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