Россия
 
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова
Россиянин протаранил машину Росгвардии
Чиновников предложили лишать полученных за дисквалифицированных атлетов наград
Раскрыты данные о смертности от коронавируса за апрель
SpaceX запустила новую партию спутников глобального интернета
Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Россияне собрали денег и похоронили пролежавшее шесть лет в морге тело мужчины
На Афоне начался сильный лесной пожар
Новости партнеров

В России отреагировали на желание Зеленского поговорить о Крыме

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Стрингер / РИА Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению Крыма похоже на монолог с зеркалом. Реакцию на желание украинского лидера депутата Госдумы Руслана Бальбека опубликовало РИА Новости.

По его словам, готовность Зеленского поговорить о Крыме для России неактуальна. «Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами», — сказал депутат и предположил, что таким образом украинский лидер хочет показать себя «очередным "возвращенцем" Крыма». «Но на деле — это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны"», — добавил Бальбек.

Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, которое в последние годы отошло на второй план. «Годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей поддержали такое решение. Из-за присоединения полуострова к России США, страны Евросоюза и другие государства ввели в отношении Москвы санкции. Киев считает территорию Крыма аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Другие материалы рубрики
Россия00:0211 июня

«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»

30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
15:44Сегодня

Россиянин протаранил машину Росгвардии

15:32Сегодня

Раскрыты данные о смертности от коронавируса за апрель

14:48Сегодня

Россияне собрали денег и похоронили пролежавшее шесть лет в морге тело мужчины

Россия00:0312 июня

«Постепенно наступила гармония»

Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
14:30Сегодня

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в российском регионе

13:58Сегодня

Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более тысячи россиян

13:53Сегодня

В московском супермаркете заметили пенсионерку с козой 

Россия11:2211 июня

«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»

Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
13:31Сегодня

Почти треть медиков в Москве переболели коронавирусом

13:18Сегодня

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

12:25Сегодня

Анонсировано промышленное производство вакцины от коронавируса в России

Россия
Опубликована карта выхода России из самоизоляции
Экстремалы из четырех стран поздравили россиян с Днем России
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
В России от коронавируса умерли 183 человека
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Атомная подлодка загорелась во Франции
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Черные начинают и выигрывают
Темнокожие борцы за равноправие не любят белых. Почему в США это не считают расизмом?
Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Гроза небес
 
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Тайсон отказался драться без перчаток
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова
Игроки и тренер «Арсенала» встали на колено в память о погибшем Флойде
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
Интерьер обновленного Genesis G70 рассекретили до премьеры
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Nissan раскрыл новый X-Trail на официальных снимках
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Прочь скромность, долой «костыли»
В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
Одна из моделей Renault покинула российский рынок
Все материалы
Дом
Спрогнозировано падение цен на землю около Москвы
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Италия возобновила продажи домов за 1 евро
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы