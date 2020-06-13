В России отреагировали на желание Зеленского поговорить о Крыме

Предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению Крыма похоже на монолог с зеркалом. Реакцию на желание украинского лидера депутата Госдумы Руслана Бальбека опубликовало РИА Новости.

По его словам, готовность Зеленского поговорить о Крыме для России неактуальна. «Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами», — сказал депутат и предположил, что таким образом украинский лидер хочет показать себя «очередным "возвращенцем" Крыма». «Но на деле — это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны"», — добавил Бальбек.

Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, которое в последние годы отошло на второй план. «Годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей поддержали такое решение. Из-за присоединения полуострова к России США, страны Евросоюза и другие государства ввели в отношении Москвы санкции. Киев считает территорию Крыма аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!