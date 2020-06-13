Женщина впервые возглавила программу пилотируемых космических полетов в НАСА

В Национальном управлении США по аэронавтике (НАСА) в пятницу, 12 июня, объявили о смене руководителя программы пилотируемых космических полетов. Кэти Людерс (Kathy Lueders) станет первой женщиной на этой должности. Об этом пишет New York Post.

О назначении Людерс на должность объявил глава НАСА Джеймс Брайденстайн в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Людерс является правильным человеком для руководства программой, так как НАСА готовится к отправке астронавтов на Луну. Ранее она возглавляла программу космического агентства по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) — Commercial Crew Program.

Дуглас Ловерро, предшественник Людерс на посту, ушел в отставку за несколько дней до первого пуска космического корабля Crew Dragon с экипажем американской компании SpaceX к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года, отмечает издание DW. После его ухода управление запуском Crew Dragon на себя взяла Людерс. Ни Ловерро, ни руководство агентства никак не прокомментировали его неожиданный уход с должности.

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