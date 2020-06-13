В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко извинился за происшествие и объяснил, почему так произошло в своем Facebook.

Лысенко подтвердил, что фотографии с плакатами в честь праздника, на которых слово «Россия» написано с одним «с», являются подлинными. Он заявил, что ошибка произошла по вине рекламной компании. «Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой», — написал он в своем Facebook-аккаунте.

Ошибка вскрылась уже после того, как поздравления были были размещены на остановочных комплексах в центре города, добавил он. Исполняющий обязанности главы администрации города принес извинения жителям Новочеркасска: «Ошибка была исправлена в кратчайшие сроки. Через пару часов все баннеры были демонтированы, а утром 12 июня вместо них уже висели исправленные поздравления».

Он добавил, что на изготовлению и замену плакатов не было потрачено «ни одного бюджетного рубля», все работы осуществлялись рекламной организацией на благотворительной основе. «Мы проводим тщательную проверку, по итогам которой все причастные будут строго наказаны, и сделаем все возможное для того, чтобы подобное никогда не повторилось», — подытожил Лысенко.

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