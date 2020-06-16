Александра Емельяненко раскритиковали за опасный для здоровья совет

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посоветовал подписчикам съесть пять килограммов клубники за лето. Такой подписью спортсмен сопроводил фотографию с тарелкой ягод в своем Instagram-аккаунте.

По мнению спортсмена, такое количество клубники позволит очистить организм и обновить состав крови. Однако многие подписчики раскритиковали бойца за такой совет, посчитав его опасным для здоровья.

Пользователи соцсети отметили, что российская клубника слишком богата нитратами, кроме того, избыточное количество съеденной ягоды может вызвать аллергию. Некоторые также посетовали на то, что клубника слишком дорого стоит.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и 7 поражений.

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