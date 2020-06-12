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Александр Емельяненко раскритиковал Тактарова за слова о кавказцах

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева раскритиковал бывшего бойца MMA и киноактера Олега Тактарова за слова о кавказцах.

Емельяненко рассказал, что был удивлен критическими высказываниями Тактарова о Кавказе. «Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших», — заявил он. Боец назвал Тактарова «списанным с пенсии гражданином».

Полемика Емельяненко и Тактарова из-за кавказского народа началась в конце апреля. Тогда Александр назвал актера «проституткой и гондоном». В ответ Тактаров заявил, что Емельяненко для него «умер» и захотел разобраться с ним в темной комнате.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и 7 поражений в MMA.

Тактаров известен по выступлениям в UFC. Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота.

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