Тактаров захотел разобраться с Емельяненко в темной комнате

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров обрушился с новой порцией критики на бойца MMA Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир на странице спортсмена в Instagram.

Тактаров заявил, что не считает Емельяненко человеком и хочет разобраться с ним в темной комнате. Актер рассказал, что всегда заступался за спортсмена и «дозаступался». Тактаров также вспомнил о другом бойце ММА Федоре Емельяненко и отметил, что тот, в отличие от младшего брата, хоть чему-то научился.

21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца «проституткой и гондоном». В ответ Тактаров заявил, что Емельяненко для него «умер», а также предположил, что спортсмена заставили выложить такой ролик.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники». Емельяненко одержал 28 побед в MMA при семи поражениях. Один бой с участием тяжеловеса завершился вничью.

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