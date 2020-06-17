В России нашли тысячи проблемных новостроек

Проблемными в России признаны более 3 тысяч строящихся многоквартирных домов. Такие данные озвучил глава Минстроя РФ Владимир Якушев во время «правительственного часа» в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Якушев отметил, что власти в настоящее время могут отслеживать динамику возведения практически каждой новостройки в стране — эта возможность обеспечивается специальной системой. «У нас полноценно заработала система, в которой мы видим практически каждый строящийся дом. То, что мы можем сегодня отнести к проблемным домам, — их 3,1 тысячи», — сказал чиновник.

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Проблемные дома разбиваются на четыре группы, уточнил он. В первые две входят новостройки, в отношении которых введена процедура банкротства, либо открыто конкурсное производство. Это объекты, где гарантированно нашли проблему обманутых дольщиков. К другим группам относятся дома с нарушением сроков завершения строительства и срывом сроков передачи объектов. «Но основная масса — это тоже дома, которые перейдут в группу проблемных», — пояснил Якушев.

Ранее, в мае, сообщалось, что примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

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