Найдены самые дорогие новостройки Подмосковья

В июне 2020-го максимальная стоимость квадратного метра нового жилья в Московской области составила почти 312 тысяч рублей — по такой цене продаются квартиры в одном из комплексов премиум-класса в деревне Барвиха на Рублево-Успенском шоссе. Самые дорогие подмосковные многоэтажки нашли эксперты агентства Est-a-Tet (материал имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, стоимость лотов в рекордно дорогой новостройке области — от 17,9 до 51,3 миллиона рублей. Проект введен в эксплуатацию, представляет собой комплекс из трех четырехэтажных корпусов на 80 квартир.

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Другие элитные постройки также преимущественно расположены на западе и северо-западе Подмосковья. Это группа проектов «Олимпийская деревня Новогорск» (от 8,3 до 48,8 миллиона рублей за квартиру), жилой комплекс «Грюнвальд» (от 21,5 до 31,7 миллиона рублей), проект Sky Skolkovo (4,4-17,9 миллиона рублей) и другие.

«В Московской области достаточно ограниченное число проектов премиального и бизнес-классов, при этом бюджеты предложения в них более доступные, чем в столичных новостройках аналогичных сегментов со схожими техническими характеристиками», — подчеркивают аналитики.

Ранее в июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.

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