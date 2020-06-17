В российском городе решили продать квартиру с избушкой на курьих ножках

В российском городе Барнауле решили продать квартиру в коттедже, рассчитанном на три семьи. Он находится в лесу на закрытой территории с множеством декоративных построек. Стоимость лота — 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Площадь дома составляет 270 квадратных метров. На первом этаже есть камин с бильярдом, а уровнем выше — баня и сауна. Комнаты на третьем этаже имеют выход на лоджии и обшиты кедром.
На прилегающей территории в восемь соток расположены гостевой двухэтажный дом с баней, беседка, мангальная зона, гараж, детская площадка и декоративные строения. Так, на фотографиях видно мельницу и избушку на курьих ножках.
Ранее на Avito появилась информация о продаже частного дома под Архангельском. На калитке перед зданием изображена имперская символика, а при входе стоят скульптуры медведя с эрегированным пенисом и обнаженной девы с пышным бюстом.