В российском городе решили продать квартиру с избушкой на курьих ножках

В российском городе Барнауле решили продать квартиру в коттедже, рассчитанном на три семьи. Он находится в лесу на закрытой территории с множеством декоративных построек. Стоимость лота — 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Площадь дома составляет 270 квадратных метров. На первом этаже есть камин с бильярдом, а уровнем выше — баня и сауна. Комнаты на третьем этаже имеют выход на лоджии и обшиты кедром.

На прилегающей территории в восемь соток расположены гостевой двухэтажный дом с баней, беседка, мангальная зона, гараж, детская площадка и декоративные строения. Так, на фотографиях видно мельницу и избушку на курьих ножках.

Ранее на Avito появилась информация о продаже частного дома под Архангельском. На калитке перед зданием изображена имперская символика, а при входе стоят скульптуры медведя с эрегированным пенисом и обнаженной девы с пышным бюстом.

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