В Одессе разбился легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.

Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, двое человек пострадали. В то же время местное издание «Думская» пишет, что на борту самолета Y1 «Дельфин» находились двое пилотов, один из них погиб.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняются причины аварии.

Четырехместный легкомоторный самолет «Дельфин» — собственная разработка Одесского авиационного завода (ОАЗ). Первый полет он совершил в 2010 году. Модель осталась невостребованной. В конце мая ОАЗ возобновил испытания летательного аппарата.

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