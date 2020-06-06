Пять человек разбились в авиакатастрофе по дороге на похороны

В американском штате Джорджия по дороге на похороны разбился двухмоторный самолет Piper PA-31T. Погибло пять человек, двое из них дети. Об этом сообщает телеканал Fox 59 со ссылкой на местные власти.

На борту воздушного судна находились пилот и семья из четырех человек. Их тела были обнаружены на месте катастрофы. Родственники летели из Флориды в Индиану. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет попал в шторм в небе над Джорджией. Однако стала ли стихия причиной крушения борта, пока неизвестно.

В середине мая крушение потерпел похожий легкомоторный самолет. Он зацепил крылом электрические провода и рухнул на обочину дороги. Один из очевидцев заснял произошедшее на видеорегистратор. Один из летчиков в результате аварии погиб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!