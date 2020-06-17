Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча новичков элиты английского футбола прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма голкипер хозяев Эрьян Нюланд вместе с мячом оказался за линией ворот, однако арбитры не засчитали гол. Встреча стала первой после возобновления турнира. В начале марта розыгрыш АПЛ приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Шеффилд» набрал 44 очка и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда располагается на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 21 июня на своем поле примет «Челси». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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