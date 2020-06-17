Попова назвала даты начала испытаний российских вакцин от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса, готовые к клинических испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» уже через две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1». Ее слова передает РИА Новости.

Она также отметила, что ситуация с распространением инфекции в России контролируется. По мнению главы ведомства, уже в сентябре школьники смогут вернуться за парты.

Попова также назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом. По ее словам, понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа инфицированных. В этом вопросе Роспотребнадзор стремится к нулевому показателю, подчеркнула она.

По данным на 17 июня, в стране зарегистрировано 553 тысячи фактов инфицирования. 241 тысяча пациентов еще не вылечились и являются носителями вируса. 7478 больных умерли.

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