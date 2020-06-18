«Король кулачных боев» спровоцировал смертельное ДТП и скрылся

Полиция Нью-Джерси разыскивает американского боксера Бобби Ганна, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает North Jersey.

Власти собираются предъявить 47-летнему бойцу обвинения в убийстве. В результате аварии с его участием погибла женщина. Полли Тонари скончалась в больнице из-за травм, полученных в лобовом столкновении с автомобилем Ганна. Сам же боксер скрылся после получения медицинской помощи. Он объявлен в розыск.

Помимо выступлений на профессиональном ринге, Ганн получил известность, как «король подпольных кулачных боев». Он также стал участвовать в уже легальных боях без перчаток под эгидой Bare Knuckle, где его представляли, как подпольного чемпиона. Кроме того, он удерживает титул чемпиона мира в боксе без перчаток Bare Knuckle Boxing.

Согласно официальной статистике, на счету Ганна 32 поединка в профессиональном боксе. Он завершил карьеру в 2017 году, имея в своем активе 23 победы (20 из них — нокаутом), после чего сосредоточился на кулачных поединках.

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