Депутат Госдумы удивился отсутствию Москвы среди самых коррупционных регионов

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») выразил удивление в связи с отсутствием Москвы и Подмосковья среди самых коррупционных регионов. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале в четверг, 18 июня.

«Когда Московскую область нашел в списке регионов с наименьшей коррупционной преступностью, — дальше читать просто бросил, но подумал, что хотя бы хватило ума Москву туда не включать, чтобы народ не смешить», — написал парламентарий.

Ранее в четверг Генеральная прокуратура России назвала регионы с самым высоким показателем коррупционной преступности. В первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова.

Наименее коррумпированными регионами оказались Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Кремле пока не успели ознакомиться со списком коррупционных регионов.

17 июня в ведомстве сообщали, что в России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников по сравнению с прошлым годом. По словам Краснова, в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства.

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