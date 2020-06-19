Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле. Он приобрел объект через подставную фирму, чтобы не платить налоги, пишет Bloomberg.

Власти Франции потребовали от экс-сенатора заплатить три процента от стоимости имущества. Рыночная стоимость шале составляет 31,7 миллиона евро. Судебное разбирательство длилось почти четыре года.

Виталий Малкин в 1990-е годы был партнером Бориса Иванишвили по «Российскому кредиту», одному из крупнейших банков России до кризиса 1998 года. С 2004 по 2013 год Малкин являлся членом Совета Федерации от Бурятии.

Французские власти не первый раз взыскивают налоги на недвижимость с россиян, которую те оформляли на компании в других юрисдикциях. В январе 2020 года суд потребовал 1,56 миллиона евро с миллиардера Искандера Махмудова, владельца виллы на Лазурном Берегу.

Российские богачи потеряли 31,5 миллиарда долларов к началу июня из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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