Заработанный Погба пенальти позволил МЮ вырвать ничью в игре АПЛ с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте Стивен Бергвейн вывел хозяев вперед. На 81-й минуте пенальти, заработанный хавбеком «красных дьяволов» Полем Погба, реализовал Бруну Фернандеш.

В активе «Манчестер Юнайтед» 46 очков, команда находится на пятом месте в чемпионате. «Тоттенхэм» набрал 42 очка и занимает восьмую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 июня на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Тоттенхэм» днем ранее сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом».

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