Худший клуб АПЛ потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах

«Норвич» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Дэнни Ингс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд. Все голы зрители увидели во втором тайме.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 37 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. Норвич продолжает оставаться худшей командой АПЛ. Клуб потерпел четвертое поражение в последних четырех матчах, имеет в активе 21 очко и занимает последнюю, 20-ю строчку.

В следующем туре «Норвич» 24 июня на своем поле примет «Эвертон». «Саутгемптон» днем позже дома сыграет с «Арсеналом».

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