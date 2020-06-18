Голкипер «Манчестер Сити» нокаутировал партнера по команде в матче АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отправил в нокаут партнера по команде Эрика Гарсию в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке второго тайма голкипер сыграл на выходе и врезался в испанского защитника. Врачи долго пытались привести пострадавшего в чувство, затем положили его на носилки, плотно зафиксировали части тела и унесли футболиста с поля.

Матч прошел в среду, 17 июня, и завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан». В начале первого тайма той же встречи травму в столкновении в партнером по команде получил полузащитник «Арсенала» Гранит Джака.

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