Футболист «Арсенала» получил тяжелую травму в столкновении с партнером по команде

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака получил тяжелую травму в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Швейцарский футболист на шестой минуте встречи столкнулся с партнером по команде Маттео Гюэндузи, после чего был вынужден досрочно завершить игру. Поле Джака покинул на носилках.

На момент написания новости в матче начался второй тайм. «Манчестер Сити» ведет со счетом 1:0.

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