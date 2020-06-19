Неймар отпраздновал день рождения с множеством «одиноких гламурных женщин»

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар отпраздновал день рождения в компании одноклубников и «множества одиноких гламурных женщин». Об этом сообщает The Sun.

Вечеринка по случаю 28-летия футболиста прошла в феврале, но подробности мероприятия стали известны только сейчас. Бразилец отмечал праздник в шикарном доме, на одном из этажей которого находились девушки. Испанский хавбек ПСЖ Андер Эррера, приглашенный на день рождения, рассказал о запрете жены на посещение этого этажа.

По условиям вечеринки гости должны были быть одеты в белое. По информации источника, факт участия в мероприятии игроков ПСЖ разозлил главного тренера команды Томаса Тухеля, но тот решил не применять к футболистам санкций.

Чемпионат Франции был досрочно завершен в марте из-за пандемии коронавируса. ПСЖ, лидировавший в турнирной таблице на момент остановки, объявили победителем турнира. Неймар в минувшем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 13 мячей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!