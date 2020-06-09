На Неймара ополчилось ЛГБТ-сообщество из-за слов о возлюбленном матери

ЛГБТ-сообщество ополчилось на нападающего ПСЖ Неймара из-за слов о 23-летнем возлюбленном его матери Надин Гонсалвес, киберспортсмене Тьяго Рамосе. Об этом сообщает Terra.

По информации издания, ЛГБТ-активист Агрипиньо Магальес нанял юриста, чтобы проверить высказывания Неймара о Рамосе на предмет гомофобии. Если выяснится, что футболист действительно назвал бойфренда матери педиком, то Магальес собирается подать на спортсмена заявление в полицию.

Ранее 9 июня издание Mundo deportivo обнародовало расшифровку аудиозаписи разговора футболиста с друзьями. На ней Неймар оскорбляет бойфренда матери, а затем друзья предлагают проучить киберспортсмена, в частности «воткнуть швабру в его задницу».

Гонсалвес и Рамос рассказали о своих отношениях 12 апреля. Позже они расстались. Среди причин назывались романы киберспортсмена с мужчинами. Затем Гонсалвес решила дать возлюбленному второй шанс, и они вновь сошлись в конце мая.

Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».

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