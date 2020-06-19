В Госдуме оценили обращение Путина к мировым державам

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил обращение Владимира Путина к мировым державам, высказанное в статье президента России о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest. Слова депутата приводит РИА Новости.

По словам Новикова, коммуникация между политиками и государственными деятелями лучше, чем «разговор орудий убийства, уничтожения друг друга во время военных действий». Он отметил, что на фоне «расползания» системы международной безопасности важно создавать новую, но это невозможно без переговоров международных лидеров.

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Новиков подчеркнул, что политика США и их выход из нескольких международных договоров ставит под сомнение вопросы ядерного сдерживания и создает тревожную обстановку. Из-за этого обостряются угрозы конфликтов, участники которых могут применить современное вооружение. Чтобы этого избежать, нужно использовать все «переговорные рычаги», добавил он.

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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