«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 0:0. Шансы отличиться в дерби имели обе команды, но забить никому не удалось. «Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне.

Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате. «Эвертон» набрал 38 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 июня на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Эвертон» в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».

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