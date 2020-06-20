Клуб российского бизнесмена проиграл четвертый из последних пяти матчей АПЛ

«Борнмут» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 12-й минуте Лука Миливоевич вывел лондонцев вперед. Через 11 минут Джордан Айю удвоил преимущество «Кристал Пэлас». Во втором тайме зрители не увидели голов.

Победа позволила столичной команде набрать 42 очка и выйти на девятое место в чемпионате. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, имеет в активе 27 очков и находится на 18-м месте. Команда потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах АПЛ.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 24 июня на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Борнмут» в тот же день в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

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