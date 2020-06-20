Рекордный гол мексиканского форварда помог середняку АПЛ обыграть «Вест Хэм»

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 20 июня, и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 74-й минуте забил мексиканский форвард волков Рауль Хименес. Гол стал рекордным для мексиканца. Ранее никто из футболистов «Вулверхэмптона» не мог забить больше 13 мячей в одном сезоне АПЛ. Через 11 минут после гола Хименеса Педру Нету удвоил преимущество «волков».

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 46 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 27 очков, команда находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 24 июня на своем поле примет «Борнмут». «Вест Хэм» днем раньше на выезде сыграет в лондонском дерби с «Тоттенхэмом».

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