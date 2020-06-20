«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В концовке второго тайма Бен Чилуэлл мощным ударом в «девятку» сначала вывел «лис» вперед, а через несколько минут Крэйг Доусон восстановил равенство.

Ничья позволила «Лестеру» набрать 54 очка, команда остается на третьем месте в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Уотфорд» имеет в активе 28 очков и располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 23 июня на своем поле примет «Брайтон». «Уотфорд» двумя днями позже на выезде встретится с «Бернли».

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