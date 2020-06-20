Назван худший тренер АПЛ в истории лиги

Британский The Mirror составил рейтинг худших тренеров в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Список доступен на сайте издания.

Худшим тренером журналисты The Mirror считают голландского специалиста Франка де Бура. В АПЛ специалист возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017 году. Голландец был уволен после пяти матчей команды. Под его руководством «Пэлас» одержали лишь одну победу на фоне четырех поражений.

«"Пэлас" хотели де Бура, который шесть раз приводил "Аякс" к чемпионству в Голландии, но получили де Бура, продержавшегося всего 85 дней в "Интере"», — говорится в статье.

Француз Жак Сантини занимает вторую строчку рейтинга. Он был назначен тренером «Тоттенхэм Хотспур» после Евро-2004 и подал в отставку уже после 13 матчей.

Боб Брэдли стал первым специалистом из США, который руководил клубом АПЛ. Тренер продержался 85 дней на должности. Он возглавлял «Суонси».

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