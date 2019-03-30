Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» Ральф Хазенхюттль заявил, что игроки не имеют доступа к Wi-Fi в отелях, в которых останавливаются перед матчами. Слова специалиста приводит BBC Sport.

На такой шаг тренеру пришлось пойти, чтобы заставить футболистов меньше играть в онлайн-игры. Хазенхюттль заявил, что игры вызывают привыкание, поэтому против них нужно действовать. «Если быть честным, это как алкоголизм или наркомания», — поделился мнением специалист.

Хазенхюттль посчитал нужным защищать спортсменов от видеоигр. «Это значит помогать им не проводить столько времени за игрой», — сказал тренер.

В январе 2018-го полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана стал лучшим игроком матча чемпионата страны. В качестве приза он получил сертификат на пять гигабайт мобильного интернета.

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