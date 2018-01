Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом

Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшего игрока матча. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.

После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.

Пользователи Twitter обратили внимание, что это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки. В Зимбабве игроку подарили 24 банки пива.

В Гане презентовали шлепанцы.

После 15 матчей «Мамелоди Сандаунз» лидирует в чемпионате ЮАР. Команда опережает «Кейптаун» на одно очко.

В марте 2017 года футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас был признан лучшим игроком матча. Во время интервью спортсмен случайно признался в измене.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!