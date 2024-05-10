В Польше нашли могилу снимавшего расправу над российским военным наемника

В Польше нашли могилу снимавшего убийство военного ВС РФ наемника Януша Шереметы

В Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы, который снимал убийство военного Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Могила находится на небольшом кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. На могильной плите написано, что Шереметы погиб 4 декабря 2022 года, когда ему был 41 год.

Предполагается, что он снимал, как добивали российского военного в подбитой БМП.

В марте сообщалось, что за время проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 5962 иностранных наемника. Отмечалось, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину.

