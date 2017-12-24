Чемпион Африки по футболу поведал о своих рукописях о космосе и смысле жизни

Нападающий португальского «Порту» Венсан Абубакар рассказал, что любит размышлять о космосе и смысле жизни. Слова спортсмена приводит France Football.

«Более девяти лет я пишу об окружающем меня мире. Я размышляю на темы человеческой жизни, космоса, атомов, существования. В общем, обо всем, относится к метафизике. Мне нравится размышлять и пытаться понять, это помогает сохранять баланс в жизни. Я думаю, письмо приносит мне силу», — рассказал Абубакар.

Футболист отметил, что не хочет публиковать свои тексты. Он заявил, что оставит их в секретном месте.

Абубакар выступает за «Порту» с 2014 года. В этом сезоне на его счету 21 гол в 28 матчах во всех турнирах. В сезоне-2016/2017 он играл за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

Форвард выступает за сборную Камеруна. В 2017 году он стал победителем Кубка африканских наций в составе команды. Всего на его счету 18 мячей в 60 матчах в майке национальной сборной.

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