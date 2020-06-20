Аутсайдер АПЛ на последних секундах матча вырвал победу у «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гостей на 68-й минуте вывел вперед Николя Пепе. Через семь минут Льюис Данк восстановил равенство, а на последних секундах матча забил Ниль Мопе.

В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятом месте в чемпионате. «Брайтон», который прервал серию без побед из девяти матчей, имеет в активе 32 очка и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 25 июня на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Брайтон» двумя днями ранее на чужом поле встретится с «Лестером».

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