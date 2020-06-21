«Челси» забил два мяча за две минуты и одержал волевую победу над новичком АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 43-й минуте хозяев вывел вперед Кортни Хос. В середине второго тайма в течение двух минут отличились игроки синих Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.

Победа позволила «Челси» набрать 51 очко и закрепиться на четвертом месте в чемпионате. Новичок АПЛ «Астон Вилла» имеет в активе 26 очков и занимает предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре «Челси» 25 июня на своем поле примет «Манчестер Сити». «Астон Вилла» днем раньше на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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