Три мяча Кокорина в ворота «школьников» описали фразой «ему было стыдно»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал хет-трик нападающего «Сочи» Александра Кокорина в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Его слова приводит «Р-Спорт».

«Он был чуть ли не единственным в команде, кто понимал, что вообще происходит», — заметил функционер. Он описал три забитых Кокориным мяча в ворота ростовчан, прозванных сочинцами школьниками в Instagram, фразой «было видно, что ему стыдно».

Червиченко добавил, что Кокорин выгодно выделялся на фоне остальных игроков физической готовностью, и подчеркнул, что «парень поменялся ментально».

Матч прошел 19 июня и завершился со счетом 10:1. За гостей отличился Роман Романов. В составе сочинцев кроме Кокорина забили Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — дважды), Иван Новосельцев и Никита Колдунов. Автоголом отметился ростовчанин Владимир Абрамов.

В составе «Ростова» на поле вышли 11 дебютантов премьер-лиги, среди них исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет, так как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за выявленного у футболистов коронавируса.

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