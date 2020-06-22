Суды автоматически признали законными штрафы за нарушение самоизоляции в Москве

Столичные суды начали в автоматическом режиме признавать законными штрафы за нарушение самоизоляции, вынесенные по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»), сообщают «Ведомости».

Решения выносятся на основании снимков, сделанных камерами фото- и видеонаблюдения. Первые два из них уже опубликованы в электронной картотеке Мосгорсуда и датированы 15 июня. Дела рассматривала судья Преображенского районного суда Яна Павлова.

Одно из этих постановлений касалось случая с москвичкой Яной Елистратовой. В суде она доказывала, что не выходила из квартиры во время карантина, не была предоставлена фотография с правонарушением и на нее не составлялся протокол.

Ранее многие жители столицы жаловались на работу приложения «Социальный мониторинг», который отслеживал перемещение граждан с симптомами ОРВИ. Например, прикованная к постели Ирина Карабулатова дважды получила извещение о штрафе за нарушение условий самоизоляции, хотя не могла сделать этого физически. Женщина не смогла установить приложение на свой телефон, а другой гаджет ей не предоставили. Двое других горожан получили 11 штрафов на 44 тысячи рублей за то, что выходили на балкон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!