Друг отца Ефремова назвал виновных в смертельной аварии

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, друживший с отцом Михаила Ефремова кинематографистом Олегом Ефремовым, заявил, что в смертельной аварии, устроенной артистом в состоянии опьянения, виноваты его друзья и коллеги, которые не помогли ему справиться с алкогольной зависимостью. Об этом пишет РИА Новости.

«Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!". Но ничего все-таки глобально резкого не делали», — заявил Ширвиндт. Он добавил, что считает Ефремова «замечательным парнем и артистом».

Ранее в июне сообщалось, что Ширвиндт в своей книге «Опережая некролог» вспомнил о пьяных выходках Олега Ефремова. Тот бил автомобили возле театра и часто попадал в неприятности.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позже его признали вменяемым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!