Раскрыты результаты судебно-психиатрической экспертизы Ефремова

В одной из больниц Москвы завершилась судебно-психиатрическая экспертиза актера Михаила Ефремова. Устроившего смертельно ДТП артиста признали вменяемым. Результаты экспертизы в субботу, 20 июня, раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, актера осмотрели психолог, психиатр и невролог. Он вежливо отвечал на все вопросы специалистов. В частности, артист рассказал, что находился в депрессивном состоянии, имел наркотическую и алкогольную зависимость, а также поведал о регулярных загулах. Кроме того, Ефремов сообщил, что практически не помнит, что случилось в ночь, когда он совершил смертельное ДТП. Медики не стали отправлять актера в стационар, а сразу выдали заключение.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Близкие курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявили, что хотят назначения реального срока для для артиста.

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