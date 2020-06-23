Умер чемпион Европы по футболу

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии по футболу Пьерино Прати умер в 73 года. Об этом сообщается в Twitter итальянской команды.

«Прощай, легенда "россонери". Вы были светом для нас, и нам будет очень вас не хватать. Покойся с миром, Пьеро», — написали представители клуба. По информации Football Italia, спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Прати выступал за «Милан» с 1967-го по 1973-й. Вместе с командой нападающий стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов и дважды стал победителем Кубка Италии. В составе сборной страны форвард стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира-1970.

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