В России ответили на заявление Киева о долгах за базирование флота в Крыму

Киев вновь пытается развернуть международную дискуссию вокруг принадлежности Крыма, заявив о российском долге за базирование Черноморского флота, Россия ничего не должна, поскольку подобного соглашения больше нет, сказал РИА Новости информированный источник.

Так он ответил на сделанное во вторник, 23 июня, заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара о том, что Россия якобы задолжала Киеву около 100 миллионов долларов по соглашению о базировании Черноморского флота в Крыму, не внося с 2014 года никаких платежей. При этом на Украине считают, что соглашения должны оставаться действующими, поскольку Россия нарушила международное право.

Как пояснил источник агентства, соглашение, о котором говорил Боднар, было заключено в то время, когда Крым был украинским, теперь же, когда полуостров находится в составе России, такого соглашения больше не существует: «Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно». Поэтому никаких долгов у Москвы перед Киевом нет, резюмировал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает территорию оккупированной, Москва эти обвинения отвергает.

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