Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (1081), Московской области (504) и Ханты-Мансийском автономном округе (319). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше ста новых случаев выявили в Челябинской области (258), Петербурге (220), Нижегородской области (216), Иркутской (198), Воронежской (197), Свердловской (182) областях, Красноярском крае (149), Ямало-Ненецком автономном округе (145), Ростовской области (140), Тыве (140), Архангельской области (124), Саратовской (109), Ульяновской (106), Новосибирской (106), Волгоградской (104) областях.
Меньше всего заражений зафиксировали в Калмыкии (1), Сахалинской области (1), Еврейской автономной области (1) и Чукотском автономном округе (1).
За последние сутки в России выявили 7425 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429 человек.