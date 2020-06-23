Названы любимые цвета россиян

Палитра красок, которые россияне используют при оформлении интерьеров своих квартир, в период между осенью 2019-го — весной 2020 года стала значительно светлее: на три-четыре оттенка в сравнении с ранее использовавшимися цветами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным концерном AkzoNobel (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Исследование проводилось в девяти городах с населением от миллиона человек, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Больше других обитатели российских квартир любят бежевый цвет, выяснили эксперты. Между тем зеленые, изумрудные и насыщенные морские цвета в оформлении ванных и санузлов за отчетный период стали использоваться на 35 процентов реже. Популярность коричневых, темно-серых оттенков в оформлении кухонь снизилась на 42 процента. Пастельные цвета, включая вариации белого, цвет слоновой кости, лазурные оттенки для оформления спален стали востребованнее на 49 процентов.
Эксперты по психологии цвета AkzoNobel связывают «осветление» дизайна российских квартир с общими социокультурными настроениями граждан: ремонт и декорирование квартир, которые ранее планировались людьми минимум на пять лет, теперь воспринимаются как более временное решение. Их называют подобными смене защитного чехла на смартфон. «Светлые цвета в целом позволяют легче менять убранство и меблировку квартир без серьезных переделок в декорировании, и это часто используется как психологический прием для обновления привычных интерьеров и эмоций, которые вызывает квартира или отдельная комната», — поясняют специалисты.
Осенью 2019-го российских и белорусских интернет-пользователей растрогала образцовая квартира из 90-х. Фото апартаментов разместили в одной из онлайн-баз недвижимости. В квартире множество ковров, мебельные стенки, кресла, хрусталь. Из 1990-х там двухкассетный магнитофон, телевизор с подставкой, велотренажер и кухонная техника. В комментариях к описанию жилье назвали более уютным, чем квартиры с современным ремонтом.