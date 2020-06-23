Названы любимые цвета россиян

Палитра красок, которые россияне используют при оформлении интерьеров своих квартир, в период между осенью 2019-го — весной 2020 года стала значительно светлее: на три-четыре оттенка в сравнении с ранее использовавшимися цветами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным концерном AkzoNobel (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование проводилось в девяти городах с населением от миллиона человек, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Больше других обитатели российских квартир любят бежевый цвет, выяснили эксперты. Между тем зеленые, изумрудные и насыщенные морские цвета в оформлении ванных и санузлов за отчетный период стали использоваться на 35 процентов реже. Популярность коричневых, темно-серых оттенков в оформлении кухонь снизилась на 42 процента. Пастельные цвета, включая вариации белого, цвет слоновой кости, лазурные оттенки для оформления спален стали востребованнее на 49 процентов.

Материалы по теме «Ода советской жизни» В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге

Эксперты по психологии цвета AkzoNobel связывают «осветление» дизайна российских квартир с общими социокультурными настроениями граждан: ремонт и декорирование квартир, которые ранее планировались людьми минимум на пять лет, теперь воспринимаются как более временное решение. Их называют подобными смене защитного чехла на смартфон. «Светлые цвета в целом позволяют легче менять убранство и меблировку квартир без серьезных переделок в декорировании, и это часто используется как психологический прием для обновления привычных интерьеров и эмоций, которые вызывает квартира или отдельная комната», — поясняют специалисты.

Осенью 2019-го российских и белорусских интернет-пользователей растрогала образцовая квартира из 90-х. Фото апартаментов разместили в одной из онлайн-баз недвижимости. В квартире множество ковров, мебельные стенки, кресла, хрусталь. Из 1990-х там двухкассетный магнитофон, телевизор с подставкой, велотренажер и кухонная техника. В комментариях к описанию жилье назвали более уютным, чем квартиры с современным ремонтом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru