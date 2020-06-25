США назвали Си Цзиньпина преемником Сталина

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал председателя Китая Си Цзиньпина преемником советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщает Politico.

«Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской. Генеральный секретарь партии Си Цзиньпин видит себя преемником Иосифа Сталина», — отметил советник американского президента. По его словам, двум главным партиям США нельзя дальше закрывать глаза на попытки Китая переделать мир под себя, как это происходило последние 40 лет. В ином случае Вашингтон может совершить самую страшную ошибку с 1930-х годов.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США, чтобы получить собственную политическую выгоду. «Бессердечные попытки Коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда в своих политических интересах провалятся. В лучшие времена Пекин безжалостно насаждает коммунизм. В самые трудные времена Соединенные Штаты отстаивают свободу», — выразил мнение госсекретарь.

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