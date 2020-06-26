Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», — сказал Путин.

Макрон ответил на приглашение российского лидера согласием и заявил, что мог бы приехать к окончанию лета, если не усугубится проблема распространения коронавирусной инфекции. «Чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», — отметил президент Франции.

На это высказывание глава России сказал: «Добро пожаловать».

23 июня источник «Ленты.ру» рассказал, что Путин в ближайшие дни сможет созвониться и поговорить с президентом Франции. По его словам, во время видеоконференции главной темой разговора, возможно, станет сотрудничество по широкому спектру вопросов.

В последний раз Путин и Макрон говорили в середине апреля. Тогда они по телефону обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщали в Кремле. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили также возможность саммита «пятерки» СБ ООН в формате видеоконференции.

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