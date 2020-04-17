Путин обсудил с Макроном коронавирус

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 17 апреля.
Также стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта.
Макрон поблагодарил Путина за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России медицинских средств.
Телефонный разговор лидеров государств состоялся по инициативе французской стороны.
27 марта Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса угрозой для существования Евросоюза. В частности, по его словам, эпидемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ.
Общее число инфицированных в мире достигло 2 158 250, за последние сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи пациентов. Во Франции число зараженных превысило 100 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения