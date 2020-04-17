Путин обсудил с Макроном коронавирус

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 17 апреля.

Также стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта.

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Макрон поблагодарил Путина за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России медицинских средств.

Телефонный разговор лидеров государств состоялся по инициативе французской стороны.

27 марта Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса угрозой для существования Евросоюза. В частности, по его словам, эпидемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ.

Общее число инфицированных в мире достигло 2 158 250, за последние сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи пациентов. Во Франции число зараженных превысило 100 тысяч.

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