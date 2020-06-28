Россиянам описали порядок получения новой единовременной выплаты на детей

Минтруд описал порядок перечисления единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет за июль. Об этом говорится на сайте министерства.

Для новых выплат будет использован тот же подход, что и при выплатах за прошлый месяц. Подавать новое заявление не потребуется — решение вынесут на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда. Выплаты начнут перечислять с 1 июля.

Если родители еще не оформляли заявление на государственную помощь, они могут подать его до 1 октября и тогда получат деньги сразу за два месяца.

Ранее в июне сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила распространить выплаты в размере 10 тысяч на семьи с детьми 16 и 17 лет. Министерство труда идею не поддержало, пояснив, что для детей с 16 лет существует возможность трудоустройства.

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