Бразильский футболист выжил после падения на машине с 200-метровой высоты

Полузащитник бразильского «Крузейро» Энрике выжил после серьезного ДТП. Об этом сообщает Globo Esporte.

Футболист сорвался в пропасть с 200-метровой скалы в окрестностях национального парка Рола Мока. Для спасения бразильца задействовали четыре пожарные машины и 16 человек. Игрока доставили в больницу, где у него не было диагностировано ни одной серьезной травмы. Энрике отделался лишь незначительными ссадинами.

Полузащитник не смог ничего рассказать о причинах аварии, так как находился в шоковом состоянии. Сейчас Энрике остается в больнице под наблюдением медиков и чувствует себя хорошо.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A. Игрок не отметился результативными действиями.

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