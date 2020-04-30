Российский футболист стал участником массового ДТП и пытался скрыться от полиции

Российский футболист Амир Натхо стал участником массового ДТП в Краснодаре. Видео появилось в Telegram-канале «Мутко против».

По информации издания «Новая Кубань», инцидент произошел 29 апреля. Натхо находился в BMW, которым управлял бывший игрок майкопской «Дружбы» Алан Хаконов. На автомобиле были поддельные номера. Отмечается, что машина выехала на встречку, после чего за нарушителями погналась полиция. Водитель пытался скрыться от полицейских и в результате попал в аварию с участием еще двух машин. Хаконов и Натхо были задержаны.

23-летний Натхо выступает в чемпионате Эстонии за «Нымме Калью». В 2014 году он играл за юношескую команду «Барселоны», после чего был переведен в молодежный состав клуба — «Барселону Б». Спортсмен является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо.

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