Смолов остался без многомиллионной компенсации за разбитый BMW

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов лишился компенсации за разбитый в аварии автомобиль BMW M5. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску форварда к страховой компании. Сторона футболиста намеревалась получить почти восемь миллионов рублей. Помимо этого, Смолова обязали выплатить три тысячи рублей компенсации судебных расходов.

Смолов попал в ДТП в августе 2018-го. Автомобиль футболиста врезался в дорожное ограждение в Краснодаре. В аварии никто не пострадал. Смолов был лишен прав на год.

30-летний Смолов будет выступать в Испании до конца сезона. Форвард подписал контракт с «Сельтой» 30 января. В четырех матчах за клуб из Виго в его активе один забитый мяч.

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